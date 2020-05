Jan Jambon (N-VA): "Goed dat er gepraat wordt, maar herfederalisering ligt voor ons niet op tafel"

Of de N-VA en de PS dan toch samen in een regering zouden kunnen stappen, wordt dan opnieuw een prangende vraag. Minister-president Jambon blijft voorlopig op de vlakte. "Het is goed dat er gepraat wordt, dat is ook nodig. Laat ons hopen dat het tot iets komt", zegt hij in "De zevende dag".

Of de N-VA al langs is geweest bij Rousseau en Magnette, kon Jambon niet zeggen. Ook de SP.A-voorzitter wil daar niets over kwijt. Hij houdt vast aan discretie. Maar het is sowieso wel de bedoeling dat er met alle 10 partijen gepraat wordt die de volmachten hebben gegeven. Mogelijk kan de SP.A optreden als bemiddelaar, Jambon wijst er alvast op dat Rousseau "een goeie rol" heeft gespeeld bij de vorige poging in maart.