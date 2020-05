Meeste scholen moeten niet meer bijsturen voor maandag, bezoek in gevangenis vanaf 25 mei 

Op vlak van aantal besmettingen is Brazilië nu het vierde zwaarst getroffen land. In totaal zijn er 233.511 coronabesmettingen vastgesteld in het Zuid-Amerikaanse land, dat is meer dan in Italië of Spanje, ook al werd er in die landen veel meer getest. Er zijn ook al 15.662 coronadoden geteld in Brazilië. Daarmee volgt het land op de VS, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en Frankrijk. Die cijfers zijn echter moeilijk te vergelijken, omdat landen op een verschillende manier tellen. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro staat bekend als een tegenstander van strikte isolatie. Bolsonaro wil de economie zo snel mogelijk herstarten.