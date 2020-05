Natuurhulpcentrum Oudsbergen vangt voor het eerst een boommarter op

Het voorjaar is vaak een drukke periode voor het Natuurhulpcentrum, omdat dan veel jonge dieren worden binnengebracht. En dit jaar is het extra druk: vorige week werd twee keer het dagrecord van aantal jonge dieren verbroken. Het gaat dan vaak om jonge vogeltjes, maar er worden nu ook heel wat zieke egels gebracht.

En nu is daar dus een boommarter bij gekomen, een dier dat het Natuurhulpcentrum voor het eerst in zijn geschiedenis opvangt. Het dier was als verkeersslachtoffer gevonden op de grens van Diepenbeek en Bilzen en was er erg aan toe. Dankzij de intensieve verzorging is hij er al goed op vooruit gegaan. Het Natuurhulpcentrum hoopt dat ze hem binnenkort kunnen vrijlaten.