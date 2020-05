Porsche crasht op E34 in Oud-Turnhout

Kort voor half 3 gebeurde een spectaculair ongeval op de E34 in Oud-Turnhout in de richting van Antwerpen. De bestuurder van een Porsche verloor de controle over het stuur en belandde in de gracht tussen de struiken en bomen. De bestuurder kon nog zelf uit het wrak kruipen. De passagier werd door de brandweer bevrijd. Beide personen werden overgebracht naar het ziekenhuis.