Schakelzorgcentrum De Kroon in Sint-Truiden gaat dicht: druk op Trudoziekenhuis is voldoende afgenomen

Het schakelzorgcentrum De Kroon in Sint-Truiden was eind maart opgestart om ervoor te zorgen dat er voldoende bedden vrij bleven in het Sint-Trudo ziekenhuis. Patiënten die al beter waren, maar nog niet naar huis konden, konden in het schakelzorgcentrum terecht.

In de zwaar getroffen regio van en rond Sint-Truiden waren die extra plekken tijdens de maand april ook nodig. In de piekperiode moesten patiënten uit Zuid-Limburg ook naar andere ziekenhuizen vervoerd worden, omdat er in het ziekenhuis geen bed meer vrij was.

Maar intussen is de situatie in de Limburgse ziekenhuizen er sterk op vooruit gegaan. Er liggen nu gemiddeld zo'n vier keer minder Covid19 patienten dan tijdens de piekperiode. In het Sint-Trudo ziekenhuis is de daling nog sterker. Woordvoerster Miet Driesen: "Op het hoogtepunt van de corona-crisis hadden wij meer dan 70 opgenomen corona-patiënten, en dan nog eens een tiental mensen die vermoeden hadden van corona. En op dit moment zitten wij al enkele dagen onder de 10 patiënten. Dus we kunnen zeggen dat het wel erg rustig is geworden op het vlak van corona. "