School uit Deinze stelt heropening uit omdat kleuter besmet is met corona

Basisschool Sint-Hendrik in Petegem (Deinze) gaat niet open op 18 mei. Oorzaak is een kleuter die in de noodopvang verbleef van de school en die positief werd getest op het coronavirus. De directie wil geen risico nemen en stelt de start van het contactonderwijs in deze basisschool uit tot minstens 25 mei.