Slechtvalkje geboren in toren te Grimbergen

"Het heeft even geduurd, maar dit weekend is er toch een slechtvalkje geboren uit één van de twee eitjes", zegt prior Johan Goossens van de abdij van Grimbergen. "Of ook het tweede ei nog een kuikentje oplevert, valt te betwijfelen", aldus de prior, "want het duurt nu toch al vrij lang. Normaal gezien duurt het tussen 32 en 35 dagen eer een ei uitgebroed is, en nu zitten we al een week verder en dus slinken de kansen op nog een kuikentje."