Trump krijgt tegenwind na ontslag van functionaris die onderzoek naar Pompeo voerde

Het onderzoek naar Pompeo zou gedraaid hebben rond mogelijk machtsmisbruik door Pompeo voor persoonlijke belangen. Zo vliegt de minister vaak met het regeringsvliegtuig naar het buitenland, samen met zijn vrouw. Dat laatste levert hem kritiek op, want zij heeft geen enkele officiële rol. En volgens onbevestigde berichten zou de minister ook een politiek assistent klusjes hebben laten opknappen voor hem en zijn vrouw, zoals eten halen en de hond oppikken.



De Democraten noemden het ontslag een schande, en volgens de krant The New York Times openden twee Democraten zaterdag een onderzoek naar het ontslag. Het gaat om de voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden Eliot Engel en de voornaamste Democraat in de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Senaat Bob Menendez. Ze beschuldigen de administratie van een "politiek gemotiveerd ontslag".

In een brief naar het Witte Huis, het ministerie van Buitenlandse Zaken en naar Linick zelf stellen de twee Democraten dat ze menen dat Linick een onderzoek geopend had naar Pompeo, en dat Pompeo daarom zijn ontslag had aanbevolen.

Een anonieme bron binnen het Witte Huis bevestigde zaterdag dat Pompeo wel degelijk het ontslag van de inspecteur-generaal had gevraagd en dat Trump daarop was ingegaan. De woordvoerder van Pompeo was niet bereikbaar voor commentaar, aldus The New York Times nog.

Linick werd in 2013 door Trumps voorganger Barack Obama aangesteld om toezicht te houden op de 70 miljard dollar van de Amerikaanse diplomatie. Hij wordt opgevolgd door Stephen Akard, een voormalige assistent van vicepresident Mike Pence.