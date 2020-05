Vlaamse wetenschappers onderzoeken of luchtvervuiling coronapatiënten meer in gevaar brengt

Een tweede onderzoeksgroep onder leiding van professor Peter Hoet, hoofd van het Centrum Omgeving en Gezondheid aan de KU Leuven, heeft een financieringsaanvraag ingediend om de verspreiding van corona in de binnen- en buitenlucht in kaart te brengen. Eén van de (controversiële) onderwerpen in dit verband is of het virus via fijnstofdeeltjes verspreid wordt. Italiaanse wetenschappers beweerden namelijk dat het coronavirus zich kan enten op vervuilde luchtdeeltjes, en zich zo over langere afstanden kan verspreiden.