Podvis: Als de maskers gevallen zijn, de wereld na corona

De Amerikaanse politoloog Ian Bremmer spreekt over de coronacrisis als de eerste "G0-crisis". Hij bedoelt een crisis zonder G7 of G8, een crisis zonder echte wereldleiders dus die de wereld richting kunnen geven. Zoals dat na de Tweede Wereldoorlog gebeurde, toen de Verenigde Staten met het Marshallplan de wereldeconomie weer op de rails zetten. Koen Schoors ziet de VS zich nu terugtrekken uit de wereld, ziet China als dictatuur niet in staat om over te nemen, maar ziet wel kiemen in de Europese aanpak: "Europa probeert op zijn eigen bureaucratische manier een wereldconferentie bijeen te krijgen, onder impuls van Ursula von der Leyen, om een vaccin te ontwikkelen waartoe ook arme landen toegang krijgen. Dat wijst op wereldleiderschap." Zorgen voor een vaccin is één ding, welke wereldleider zal zorgen dat de wereldeconomie niet langer als een virusfabriek functioneert, is een ander paar mouwen.