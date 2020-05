Alweer lammetjes gestolen: “Bel politie als je iets verdachts ziet”

De afgelopen week zijn er ’s nachts al twee kleine lammetjes van Den Diepen Boomgraad verdwenen, dat is een bioboerderij in Grimbergen. Omdat er geen sporen zijn van een ander dier, een vos bijvoorbeeld, vermoedt men dat er kwaad opzet in het spel is en dat de dieren gestolen zijn. Den Diepen Boomgaard vraagt dan ook om een oogje in het zeil te houden en bij verdachte handelingen de politie te bellen. Die is intussen ook op de hoogte.