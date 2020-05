Kan SP.A-voorzitter Conner Rousseau de brug vormen tussen Franstaligen en de N-VA?

De socialisten dus, maar om wat te doen? “Het hoofddoel van de socialisten is om een regering met een meerderheid op de been te brengen", zegt De Vadder.

Even opfrissen: op dit moment hebben we een federale regering met de Open VLD, CD&V en MR, maar die heeft geen meerderheid in het parlement. Die regering van premier Wilmès heeft wel het vertrouwen gekregen van voldoende partijen uit de oppositie om te kunnen besturen, normaal tot in september. En dan zijn er nog die befaamde “volmachten”, voorlopig tot juni.

Een nieuwe regering is dus nodig om in september niet opnieuw in lopende zaken te belanden. Maar de hamvraag blijft daarbij of die nieuwe meerderheidsregering de PS én de N-VA kan samenbrengen. Daar blijft het schoentje wringen, ook dit weekend. Wie doorvraagt, hoort al snel dat er tegenstellingen zijn in de manier waarop de partijen de “tijden na corona” willen invullen.