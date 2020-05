Antwerpse Zoo weer open: "Ik hoop dat Chita me nog herkent. Het is de slimste en knapste van de hoop!"

"Het was een opluchting toen we hoorden vorige week dat we weer open mochten", zegt directeur Dries Herpoelaert. De voorbije twee maanden is er wel heel hard gewerkt in de zoo. "We hebben snel beslist om een aantal ingrepen te doen, die moeilijk te doen zijn als er publiek is." Zo zijn er enkele wegen verhard en is het neushoornverblijf in orde gebracht. "Het goede nieuws is dan ook dat we tegen de zomer twee neushoorns kunnen ontvangen, want dat is even spannend geweest."

Alleen maar blije gezichten vanmorgen dus aan de ingang. Sommigen hebben al bezoeken geboekt tot en met augustus: "Chita is mijn favoriet. Dat is een chimpansee en dat is de knapste en de slimste van de hoop. Ik hoop dus dat hij me nog herkent!", lacht één van hen.

De Antwerpse Zoo en Zoo Planckendael zijn tot en met 31 mei alleen open voor abonnees. Een bezoek moet ook gereserveerd worden om het aantal mensen in het park te beperken. Via de websites van de parken kan iedereen vanaf vandaag tickets kopen en een bezoek reserveren vanaf 1 juni.