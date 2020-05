Oud-Linkebekenaar baat B&B in Portugal uit: "Coronacrisis financiële domper, maar gezondheid primeert"

Dat het toerisme voor portugal belangrijk is, is een understatement. In het land is de toeristische sector verantwoordelijk voor 15 à 20 procent van het BNP (bruto nationaal product). Het is dan ook niet verwonderlijk dat Portugal er alles aandoet om toeristen ook dit jaar te verwelkomen. Iets dat ook B&B-eigenaar Patrick Boon hoopt. Patrick, geboren in Linkebeek, verhuisde in 2014 samen met zijn vrouw Hayat en zijn twee kinderen naar Serra do Bouro, een dorpje gelegen aan de Costa de Prata (Zilverkust) in Portugal. Daar baat hij sinds 2016 samen met zijn vrouw Flamboyant B&B uit. "Deze coronacrisis is een financiële domper", zegt Patrick aan Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel. "Maar voor ons primeert de veiligheid en gezondheid."