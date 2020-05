Zoo Antwerpen slaat cyberaanval af: "Koop zeker je tickets alleen op onze officiële websites"

Dat nieuws lokte blijkbaar veel volk en ook mensen of organisaties met minder goede bedoelingen: "Je ziet dan dat het reservatiesysteem wat onder druk komt te staan en afgelopen weekend kregen we te maken met een aanval van piraterij. Dan krijg je bijvoorbeeld te zien dat er nog 700 wachtenden voor jou zijn en dat klopt niet, dat is foute informatie", legt Segers uit. "We hebben die aanval wel kunnen afslaan."

De Zoo heeft momenteel geen weet van mensen die hun tickets toch via frauduleuze websites zouden gekocht hebben.