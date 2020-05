Wekelijkse markt Diest verhuist naar locatie waar álle marktkramers kunnen staan

Op woensdag 20 mei zal er opnieuw een markt zijn in Diest. Het stadsbestuur wil graag dat alle 49 marktkramers woensdag kunnen heropstarten. En daarom verhuist de markt naar de Kluisbergstraat omdat daar meer ruimte is. “Door de locatie met voldoende beweegruimte en bijhorende maatregelen zorgen we ervoor dat alles veilig kan verlopen", zegt schepen van lokale economie Maurits Vande Reyde. "Het is een goede zaak dat marktkramers terug welkom zijn. Net als bij de winkels blijft veiligheid wel cruciaal."