Morgen maatregelen om waterverbruik te beperken? "Water is veel bepalender voor ons leven dan corona"

Droogte in Vlaanderen begint een jaarlijks probleem te worden. Hoe kunnen we daar iets aan doen? Qua structurele maatregelen pleit Meire ervoor om in plaats van een overstromingsbuffer naar een droogtebuffer te gaan. We zijn te lang gewoon geweest om water snel af te voeren naar zee, uit vrees voor overstromingen of omdat we er toch genoeg hadden, en daar is een belangrijke switch nodig, zegt hij.

In periodes met regen, kan op die manier meer water vastgehouden worden. "In kanalen kan je het peil laten stijgen door minder af te voeren, waardoor je ook wat meer reserve hebt. We moeten zoveel mogelijk water ophouden en zo traag (of zo weinig) mogelijk laten afvloeien naar zee."