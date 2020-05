Eerbetoon van Canadees militair stuntvliegtuig loopt helemaal mis: toestel stort neer, 1 dode bij crash

De piloot kon zich op tijd in veiligheid brengen door zijn schietstoel te activeren. Hij raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Het tweede bemanningslid kon zich echter niet meer redden. "Met pijn in het hart melden wij dat één bemanningslid de crash niet heeft overleefd, een ander is zwaargewond geraakt", schrijft de Royal Canadian Air Force op Twitter. "We zijn diep bedroefd en leven mee met de nabestaanden."

De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Het is het tweede ongeval voor het Canadese stuntteam in korte tijd. In oktober vorig jaar stortte een toestel neer in onbewoond gebied, net voor een show in Atlanta (Verenigde Staten). De piloot kon zichzelf toen redden.