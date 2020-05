Opnieuw coronabesmetting bij kwetsbare stam in Ecuador

De Waorani-stam is niet de eerste die in Ecuador getroffen wordt door de coronapandemie. Eerder deze maand was de hele Siekopai-stam weggevlucht dieper het Amazonewoud in. Die gemeenschap telt bija 800 leden en woont op de grens tussen Ecuador en Peru.

Ecuador is een van de landen in Zuid-Amerika die het zwaarst zijn getroffen door het virus. Bij zo'n 33.000 mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn en ruim 2.700 patiënten zijn overleden. Maar door de lage testcapaciteit ligt het eigenlijke cijfer wellicht veel hoger. De gezondheidszorg in Ecuador is ondermaats. In april doken beelden op van lijken die in de straten bleven liggen en er zijn basisvoorzieningen tekort zoals medicijnen.