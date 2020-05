Fietsverkoop na de lockdown boomt als nooit tevoren: "Die eerste week was gewoon hallucinant"

De lockdown kon dus niet slechter vallen qua timing, bevestigen alle fietsverkopers die onze redactie contacteerde. Een verloren seizoen? Niet dus, zo blijkt nu. "Het hoogseizoen lijkt gewoon te zijn opgeschoven", horen we bij Fietsen De Zwaluw in Rumst. "De dip was diep, maar de piek nu is minstens even hoog." Daar spreken ze van een verviervoudiging van de verkoop in vergelijking met dezelfde week vorig jaar.

(Lees verder onder de foto)