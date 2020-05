Flinke omzetstijging in winkels sinds heropening, maar schrik voor faillissementen blijft

In de weken na de sluiting van de winkels die geen voeding verkopen, daalde de omzet daar met 70 procent. Vorige week liep dat omzetverlies terug tot 25 procent. Dat strookt niet meteen met het beeld van lege tot halflege winkelstraten de voorbije week.

Topman Danny Van Assche van ondernemersorganisatie Unizo heeft een verklaring: “Er zijn toch meer mensen over de vloer geweest dan we op het eerste gezicht gedacht hadden. En wat we ook vaststellen is dat mensen die komen winkelen, ook meer uitgeven. Het is duidelijk dat dat mensen zijn die een aantal aankopen wilden doen en dat de afgelopen weken niet konden doen.”

Door de betere cijfers voor de winkels zijn veel ondernemers in die branche wat minder bang geworden om failliet te gaan. Van de winkeliers die op 11 mei weer open mochten, heeft nog 6 procent het over “een vermoedelijk of zeer vermoedelijk faillissement”. De voorbije weken was dat nog 11 procent. Er is dus wat meer optimisme, maar volgens de ERMG blijft de situatie zorgwekkend.