Gemeente Mol zet lieveheersbeestjes in tegen bladluizen

De gemeente Mol is nu begonnen met een proefproject met lieveheersbeestjes bij de kerk. Daar zitten bladluizen in de lindebomen. "Daar staat ook het monument voor de boerenkrijg", legt schepen voor Milieu Frederik Loy (CD&V) uit. "We hebben vorig jaar stevig moeten investeren om alles weer op te knappen om dan nu te zien dat het hele standbeeld weer onder die kleverige smurrie zit die de bladluizen produceren."

Ook buiten het centrum van de gemeente zijn er problemen: "Mensen die in een straat wonen waar lindebomen staan, hebben ook last van een kleverige laag op hun auto's en dat is natuurlijk niet fijn."

Er gaan dan ook nog insectenhotels komen om onderdak te geven aan de lieveheersbeestjes.