Ramadan tijdens coronacrisis: Gentse moskeeën delen wekelijks 3.600 maaltijden uit

Voor twee groepen moslims is de impact van de coronamaatregelen echter nog een pak groter, vertelt Abderrazak El-Omari van de Gentse koepel. "Namelijk voor de hulpbehoevende moslims - dus arme mensen, mensen zonder papieren, daklozen enzovoort - en voor moslims met niet veel vrienden en familie. Want zij komen normaal gezien samen in de moskee voor de iftar-maaltijd, omdat ze zelf geen uitgebreide maaltijd kunnen betalen of omdat ze op zoek zijn naar gezelschap."

"Door de coronacrisis mogen we niet samenscholen en kunnen we dus geen iftar organiseren in de moskee", gaat El-Omari verder. "De groep alleenstaanden hebben wij helaas niet kunnen verderhelpen, maar voor de minderbedeelde moslims hebben wij wel een alternatief kunnen voorzien: afhaalmaaltijden. Ze zijn héél dankbaar daarvoor, want sommigen rekenen daar echt wel op."