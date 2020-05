Gezin met twee kinderen (3 en 7) ontsnapt aan uitslaande brand in Meerhout

Zondagavond heeft het gebrand in een appartement boven een nachtwinkel in Meerhout. Op het moment van de brand lagen de twee kinderen van het gezin te slapen. Zij konden samen met hun ouders op tijd ontsnappen. Hoe de brand ontstond, is nog niet duidelijk. In het dak van het uitgebrande gebouw is asbest gevonden. Die wordt maandag door de gemeente opgeruimd.