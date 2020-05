Gouverneur van New York laat zich testen voor televisiecamera's

Andrew Cuomo, de gouverneur van New York, heeft zich zondag live op televisie laten testen op het nieuwe coronavirus. Hij riep zijn medewerkers op om zijn voorbeeld te volgen en zich ook te laten testen. Cuomo heeft sinds het begin van de epidemie al verschillende testen ondergaan, maar het is de eerste keer dat hij dat deed voor de camera's. "Als ik er morgen niet ben, wil dat zeggen dat ik positief testte", klonk het nog. De staat New York is bijzonder zwaar getroffen door het nieuwe coronavirus, met meer dan 350.000 bevestigde gevallen en 22.000 doden.