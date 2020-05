Online petitie voor behoud van natuurgebied Groene Delle boomt: "Compromis beschermt enkel het lucratieve gedeelte" 

De plannen die nu op tafel liggen zijn een compromis. Er blijft een stuk natuur bestaan, onder andere de vijver het "Koet". En er wordt wat landbouwgrond omgevormd tot natuur. Maar daar is Croux niet gelukkig mee: "Het is een compromis, maar tussen wie en wat? Ze proberen het te verkopen als een compromis tussen de natuur en de economie. Er bestaan geen compromissen, want de natuur verliest altijd. Het enige compromis dat er gesloten is, is tussen de politieke partijen die de Vlaamse regering vormen, en de bedrijfslobby. Een stukje weghalen gaat niet. Vlaams minister Zuhal Demir van Omgeving (N-VA) wil het meest lucratieve gedeelte beschermd zien: de vijvers, de plas, want daar gaan mensen zwemmen, vissen, wandelen en joggen. Maar het waardevolste stukje natuur ligt tegen het kanaal; de natte beekvallei en de broekbossen".