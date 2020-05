Hekken, linten en pijlen op de grond: Gravensteen in Gent ontvangt opnieuw bezoekers

Museau en culturele bezienswaardigheden mogen vanaf vandaag weer bezoekers ontvangen. Al zijn er wel enkele voorwaarden: zo moeten ze vooraf tickets verkopen - online of via de telefoon - en hun bezoekersaantal beperken. Ook het Gravensteen, één van de bekendste toeristische trekpleisters in Gent, verwelkomde om 10 uur deze ochtend zijn eerste bezoekers.

“Het was een lastminutebeslissing”, lacht bezoeker Jeroen. Samen met Lucas en Laurence, zijn twee jonge kindjes, zakte hij vandaag als eerste af naar de bekende middeleeuwse burcht. “Het is een toffe uitstap om de sleur even te doorbreken. De kinderen kennen het Gravensteen al goed, Lucas was hier bijvoorbeeld nog recent voor een klasuitstap. Hij kan ondertussen bijna zelf een rondleiding geven."