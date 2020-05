Italië vandaag grotendeels weer "open": "Als alles dicht blijft, gaat het land economisch kapot"

Italië is een van de landen die het zwaarst getroffen is door het nieuwe coronavirus en ging begin maart in lockdown, als eerste land in Europa. Meer dan twee maanden hebben de Italianen zich aan strenge maatregelen moeten houden om de verspreiding van het virus in te dijken. Afgelopen weekend kondigde premier Giuseppe de versoepeling aan. "Een berekend risico", zo noemde hij het.

Veel van de dingen die hij zei, waren al uitgelekt, zegt correspondente Andrea Vreede. "De regering is al sinds 4 mei aan het toewerken naar 18 mei, naar deze dag. Winkels en bedrijven openen weer de deuren, net als restaurants en bars, kappers en schoonheidsspecialisten mogen aan de slag, dat wisten we al. Je mag weer vrienden opzoeken binnen je eigen regio zonder een verklaring op zak te hebben, stranden en strandpaviljoens kan je ook weer bezoeken... Het is een nieuw begin van een leven mét corona."

Het is dus veel in één keer dat weer toegelaten is, maar "er mag nog ontzettend veel niet. Sportscholen, dat is pas volgende week. Bioscopen en theaters, dat zou voor half juni zijn, als alles goed gaat. Je mag ook niet met grote groepen mensen samenkomen. En grote groepen, wat is dat, vanaf 5, 6, 7 mensen. Dus: sportwedstrijden, concerten, feestjes, discotheken, reizen... alles wat met groepen te maken heeft, mag niet."