Iraakse regering verontwaardigd omdat EU regenboogvlag hijst in Bagdad

De actie is volstrekt in strijd met de waarden en sociale normen die gelden in het overwegend islamitische land, aldus de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken aan het staatspersbureau INA.

De invloedrijke sjiitische geestelijke en politiek leider Muqtada al-Sadr was woedend over het vlagvertoon. Hij sprak van "agressie tegen het recht en de religie van Irak". Enkele weken geleden noemde hij het homohuwelijk nog een van de oorzaken van de verspreiding van het coronavirus. Homoseksualiteit is in de islam verboden.

De ambassades van Canada en Groot-Brittannië volgden het voorbeeld van de EU en lieten zondag eveneens de regenboogvlag wapperen.