Isabelle Nijs heropent kapsalon: "Geen woorden voor hoe blij ik ben"

Kapsalons mogen vanaf vandaag weer open, maar er moeten de nodige maatregelen genomen worden. Zo moeten de kapper en klant verplicht een mondmasker dragen, en moet je ook op voorhand verplicht een afspraak maken. Isabelle Nijs, de ex-vrouw van veldrijder Sven Nys, gaat nog een stapje verder in haar kapsalon: “Ik heb mijn verkoopstand afgeplakt zodat mensen wel iets kunnen kopen, maar zelf niets uit de rekken kunnen halen. We hebben een eenrichtingsverkeer gemaakt in het salon en verscheidene stoelen verwijderd, zo zijn we met minder volk aanwezig per vierkante meter."