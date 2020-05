Jambon (N-VA) en Demir (N-VA): "Verbod om naar tweede verblijf te gaan zo snel mogelijk opheffen"

Vorige week zei Zuhal Demir in het Vlaams Parlement nog te hopen dat op 8 juni mensen terug naar hun tweede verblijf aan zee zullen kunnen gaan. "Het blijft echter afwachten of de gezondheidscurve nog dalende is en afgevlakt blijft", aldus Demir op 13 mei in het Vlaams Parlement.

Gisteren raakte bekend dat 200 à 250 tweedeverblijvers de Belgische Staat in gebreke willen stellen omdat ze niet naar hun tweede verblijf aan de kust of in de Ardennen kunnen. Ze willen vrij kunnen beslissen waar ze willen verblijven tijdens de lockdownperiode. Als hun eis niet wordt ingewilligd, eisen ze 50 euro per dag dat ze niet naar hun tweede verblijf kunnen, en dat met terugwerkende kracht vanaf 23 maart.