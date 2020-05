Kapper uit Maldegem brusht het haar van klanten even niet: “We willen zoveel mogelijk mensen kunnen helpen”

“Wij en de klant moeten verplicht een mondmasker dragen”, zegt De Brabander nog. “Dat is misschien wel de grootste verandering. Om de ongemakken te ervaren, hebben we dit weekend al eens geoefend met onze moeders. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat elke klant voldoende ruimte heeft in ons kapsalon. Er zijn zetels weggeschoven om de 1,5 meter te verzekeren, en er hangt een plexiglas aan de kassa. We mogen gelukkig nog muziek spelen, maar lectuur en dranken aanbieden kan niet meer.”

“Nu de klanten geen boekjes meer kunnen lezen in ons salon, zijn we op zoek gegaan naar alternatieve manieren om de kapsels te bespreken. Zo hebben we via mail al verschillende foto’s van kapsels doorgestuurd gekregen, en hebben we ook al coupes via de telefoon besproken. We zijn goed voorbereid! Laat de klanten maar komen.”