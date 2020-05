Kapster uit Westerlo opende vannacht al: "Mannen hebben geëxperimenteerd met tondeuse, vrouwen met kleurshampoo"

Haar knippen in tijden van corona is toch ook een beetje wennen, vertelt ze. "Iedereen droeg een mondmasker, dus dat is toch wel een beetje vreemd. Het kapsalon is gelukkig groot genoeg, dus mensen spreiden om voldoende afstand te houden is geen probleem", vertelt De Leender.

"De grootste uitdaging was het haar van sommige klanten. Sommige mannen zijn iets te vlot met de tondeuse door hun haar gegaan. Vrouwen gaan dan weer enthousiast met kleurshampoo aan de slag, waardoor ons werk toch net iets moeilijker wordt", aldus De Leender.