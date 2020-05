Liveblog: Opnieuw naar school, de kapper of het museum: nieuwe versoepelingen gaan in 

De Japanse economie is in een recessie terechtgekomen door de coronacrisis en een verhoging van de consumententaks vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die het Japanse regering heeft vrijgegeven.

Het Japanse bruto binnenlands product (bbp) kromp in het eerste kwartaal op jaarbasis 3,4 procent, zo blijkt uit een rapport.

De economische groei in het laatste kwartaal van 2019 kromp met 7,3 procent en ook in maart was er een krimp met 7,1 procent. Met die twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei is Japan nu zoals verwacht in een recessie terechtgekomen. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2015. "We verwachten dat het ergste nog moet komen. De noodtoestand in Japan en de ernst van de pandemie in de westerse landen blijven de Japanse economie ontregelen", zei een Japanse econoom tegen persbureau AFP.