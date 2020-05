Markt in Diepenbeek bijt spits af: "Hopen zo goed mogelijk voorbereid te zijn"

Vanaf vandaag mogen marktkramers, mits nog een aantal beperkingen, terug naar hun vertrouwde markten en pleinen. In Diepenbeek waren de eerste marktkramers al vroeg op post. Toch zijn er nog een aantal voorwaarden waaraan ze moeten voldoen. Zo mogen er niet meer dan 50 kraampjes staan, moet social distancing gerespecteerd worden, moet er een circulatieplan zijn en de marktkramers moeten mond- en neusbescherming dragen. Ook klanten worden aangeraden een mondmasker te dragen.

En daar is toch wat organisatie aan voorafgegaan, zegt Michael Vanlangenaeker, ambtenaar lokale economie: "We zijn blij dat we de marktkramers opnieuw mogen verwelkomen. Het is wel heel spannend, want hier in Diepenbeek mogen we de spits afbijten. We hebben geen voorbeeld om te volgen. We kennen de wetgeving wel, maar we hopen zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Zo zijn er twee ingangen met ontsmettingsmiddel en alle andere voorzieningen"

