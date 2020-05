Markt in Geraardsbergen voor het eerst na 2 maanden weer open: “Ik hoop dat de mensen ons niet vergeten zijn”

De marktkramers van de maandagmarkt in Geraardsbergen behoren tot de gelukkigen die allemaal weer open kunnen gaan, maar dat is niet overal het geval. “Er mogen maximum 50 kramen per markt zijn”, legt Johan De Leeuw uit. “Hier is dat geen probleem, maar in grote steden zoals Sint-Niklaas en Dendermonde is dat wel een probleem. Daar hebben ze meer dan 100 kramen, en kan er maar een klein deeltje opnieuw aan het werk. Vele steden hebben ervoor gekozen dat enkel de voedingskramen opnieuw open mogen gaan. Dat is een begrijpelijke keuze, maar ze mogen de anderen niet vergeten. Die moeten ook hun kost verdienen.” De Leeuw heeft zelf een kledingkraam en kan maar op enkele markten opnieuw aan het werk gaan. “Ik heb nu 1 markt om de 14 dagen op de planning staan”, vertelt hij. “Verder is het nog bang afwachten wat het verdict in Gent gaat zijn. De vrijdagmarkt en de markt op Ledeberg zijn grote markten. Deze middag zal beslist worden hoe de stad om zal gaan met de regel van 50 kramen.”