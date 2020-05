Marktkramers in de war: "Elke markt heeft andere regels"

Een regel die sowieso door de veiligheidsraad werd opgelegd is dat er maar maximaal 50 kramen mogen staan op een markt. Ook die regel pakt elke gemeente of stad anders aan. “In Evere moeten wij ons registeren via mail of telefoon”, zegt marktkramer Tom. “De eerste 50 mogen gaan, maar wij weten dat pas morgen en de markt is woensdag al. Voor een dagvers product als vis, is dat natuurlijk lastig."

"Wij koken in de namiddag en maken alles zelf. Als je dan te horen krijgt dat je de dag erna niet mag gaan, dan is dat deels ook weer om weg te gooien. Dat maakt het heel moeilijk, maar we hebben er begrip voor. Er is niet echt over nagedacht. Maar hoe moet je het doen? Ik weet het ook niet", besluit Tom.