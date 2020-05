Merkel en Macron willen noodfonds van 500 miljard euro voor "gerichte en tijdelijke steun" na coronacrisis

De EU-Commissie speelt daarin de rol van spil waarbinnen de Frans-Duitse as werkt, maar het zijn de lidstaten die het initiatief eenstemmig moeten goedkeuren. Of iedereen op dezelfde golflengte zit, zal dus later blijken, want niet alle landen in de EU zijn even sterk getroffen. Bovendien zitten sommige lidstaten nogal krap in hun politieke meerderheden. Onder meer in Nederland -dat traditioneel nogal zuinig is met Europese gelden- heeft de regering van premier Mark Rutte in het parlement slechts een meerderheid van een zetel op overschot. Rutte zelf zou volgens Macron en Merkel wel meegaan in het plan.

Aan de andere kant heeft de Europese solidariteit tot nu toe nog niet echt gespeeld in de corona-epidemie waardoor de scepsis gegroeid is in zwaar getroffen landen zoals Italië en Spanje. Gezondheid is dan wel geen kernbevoegdheid van Europa, de economie is dat wel en dus kan de Unie die kans op een gemeenschappelijk herstelplan niet laten liggen. Een enkele lidstaat kan het plan dan wel de gracht inrijden -of geen daarvoor geen parlementaire meerderheid vinden- maar het imago van dat land binnen de Unie zal dan wel erg geschaad zijn.