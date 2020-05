Mu.ZEE Oostende opnieuw open: "Maar blijf daarna niet rondhangen op het strand"

Als je het Mu.ZEE in Oostende wil bezoeken, moet je vooraf reserveren. Je moet je uiteraard ook aan alle corona voorschriften houden. Zo staat er aan de ingang een portier, je moet er afstand houden en er mogen maar 100 mensen per uur binnen.

"Het is niet de bedoeling om na het museumbezoek te blijven hangen aan de kust", zegt Colette Castermans van Mu.ZEE. "Het is niet de bedoeling om het kusttoerisme te gaan stimuleren. De maatregelen rond social distancing en elementaire verplaatsingen blijven geldig. Als je naar Mu.ZEE komt, moet je een ticket hebben gereserveerd. Het is ook niet de bedoeling om na het bezoek naar het strand te gaan of hier te blijven rondhangen. Je moet daarna opnieuw direct naar huis."

Ook de musea in Brugge gaan morgen opnieuw open, maar het Belfort in Brugge kan je voorlopig niet bezoeken omdat de ruimtes te klein zijn. De musea in Ieper gaan pas open op 30 mei.