Musea mogen weer open: waar kun je naartoe en waar moet je op letten?

Hoe reserveren? Online of aan de ticketbalie. Als je recht hebt op een leeftijds- of mindervalidekorting, kan je ook online een ticket bestellen. Recht op een andere korting of kom je met een museumpas? Er ligt een beperkt aantal tickets klaar aan de balie. Je mag je ticket uitprinten of tonen op je smartphone. Klik hier voor meer info.

Bezoekers- of audiogids? Niet beschikbaar in het museum. Je kan wel de bezoekersgidsen downloaden en uitprinten via de website of raadplegen via de app of QR-codes in de zaal.

Wat is er te zien? De expo “Horizontal Mattress” van de Israëlische kunstenares Aviv Szabs. De museumcollecties “De andere, dat ben ik” en “Tradities. Een blok op onze collecties” laten je kennismaken maken met de rituelen en vieringen die het joodse jaar indelen. In een andere zaal brengt het museum de werken van Belgische, joodse kunstenaars samen.

Wat is er te zien? De KMSKB gaan voor een stapsgewijze heropening. In deze eerste fase opent enkel het Old Masters Museum. In de latere fasen zullen ook het Fin-de-Siècle Museum, Magritte Museum, Wiertz Museum en het Meunier Museum opnieuw de deuren openen.

Wat is er te zien? Of we deze zomer zullen kunnen reizen, dat is nog steeds onzeker. Wie toch al wil dromen van een volgende vakantiebestemming, kan een bezoekje brengen aan dit miniatuurpark. Je wandelt er tussen de bekende Europese monumenten als de Big Ben en de Eiffeltoren.

WIELS in Vorst

Wat is er te zien? Je kan twee expo’s bezoeken. “Today is the first day” is de eerste solotentoonstelling van kunstenaar Wolfgang Tillmans en bevat een selectie uit zijn oeuvre van de laatste 30 jaar. “Monsoon melody” is de grootste expo van de Vietnamese kunstenares Thao Nguyen Phan tot nu toe. De expo geeft een inkijk in de politieke en culturele geschiedenis van Phans thuisland.

Mondmasker? Aanbevolen.

Vestiaire & lockers? Geen vestiaire, maar wel lockers met muntstuk.

Toiletten? Beschikbaar.