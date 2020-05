Nieuwe "vaccin-tsaar" van Trump heeft aandelenopties in bedrijf met "veelbelovende testen voor coronavaccin"

Inzet van het verhaal is echter niet het mogelijke vaccin zelf, dat pas in juli verder getest zou worden, maar wel mogelijke belangenvermenging rond de figuur van Moncef Slaoui. Tot enkele dagen geleden was hij directeur van Moderna tot hij door president Donald Trump benoemd werd tot topwetenschapper van "Operation Warp Speed", een initiatief waarmee het Witte Huis erg snel een vaccin wil ontwikkelen.

Op zich is daar niets mis mee: Slaoui is van Marokkaanse afkomst en heeft in België gestudeerd aan de Brusselse universiteit VUB en aan die van de Waalse stad Bergen, maar ook aan Harvard in de VS. Hij was ook een tijd het hoofd van de afdeling vaccins van de farmagigant GSK (GlaxoSmithKlein), een bedrijf dat erg sterk staat in vaccins. Slaoui lijkt dus een goede keuze voor dat soort topfuncties, zeker in coronatijden.