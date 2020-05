Oehoes bouwen hun nest op een vensterbank in Geel: "Dit is 24 uur film"

De oehoe (Bubo bubo) is een van de grootste uilensoorten ter wereld, met een lichaamslengte van 60 tot 75 centimeter en een vleugelspanwijdte van 190 centimeter. In ons land is hij vooral te vinden in de Ardennen, meestal nestelt hij zich in steengroeves. In Vlaanderen komt hij maar zelden voor. Hij laat zich amper zien, zeker niet in een stadse omgeving. Maar dat is dus even anders in Geel. Al enkele maanden zijn er meldingen van een oehoe in het stadscentrum.

Begin februari hoorde Jos Baart geregeld vreemde geluiden aan zijn raam. "Ik dacht, verdomme, weer die duiven he. En ja, dat zijn mijn vrienden niet", vertelde hij aan het NOS-programma "Vroege Vogels". "Toen ik een keertje vroeger thuis was, ging ik eens kijken. En toen zag ik haar wegvliegen. Dat was de hele week al die uil die zat te roepen."