Ook markt in Brasschaat weer open: “Ik hoop dat mijn klanten terugkomen. Het maakt me zenuwachtig”

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat er ook maar maximaal 50 kramen op de markt mogen staan. “Normaal hebben we er 71 in Brasschaat”, zegt Pantens. “We hebben iedereen gebeld om te kijken wie er wilde terugkomen en dat waren er 48. Voor ons is er dus voorlopig geen probleem.” De marktkramers moeten elke week voor woensdag laten weten of ze willen deelnemen aan de markt. “Als er meer dan 50 geïnteresseerden zijn, gaan we bekijken wie er kan deelnemen. Daarvoor kijken we naar verschillende criteria.”

Ook de bezoekers zijn blij dat de markt weer kan doorgaan. “Ikzelf heb nooit schrik gehad om naar de markt te gaan”, vertelt een vrouw die haar boodschappen doet. “Zeker met dit goede weer ben ik blij dat ik weer naar de markt kan. Dat werkt goed op het gemoed.”