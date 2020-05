Hoe hoog is de Mount Everest precies? Dankzij de coronacrisis wordt de berg opnieuw opgemeten

Officieel bedraagt de hoogte 8.848 meter, nadat een officiële meting van de Indiase autoriteiten begin jaren 50 algemeen werd aanvaard.

Maar toen een Amerikaanse expeditie van US National Geographic Society in 1999 de oefening deed, kwamen ze uit op 8.850 meter. China kwam zes jaar later, in 2005, dan weer uit op "slechts" 8.844 meter.

En dan was er nog de zware aardbeving in Nepal in 2015, die mogelijk haar sporen heeft nagelaten: mogelijk is de Everest een klein beetje ingezakt, zo blijkt uit satellietgegevens. Verder speelt onder meer ook de vraag hoe het zit met de sneeuw- en ijsdikte op de top.

Nepal is ook bezig met een nieuwe meting, maar daar is nog geen resultaat van. Het probleem bij zo'n meting is waar het referentiepunt ligt, de "nulwaarde" vanaf waar je moet beginnen te tellen. Want de zee kabbelt niet aan de voet van de berg. En wat is het zeeniveau precies? Het zou niet op alle plaatsen hetzelfde zijn omdat de zwaartekracht niet overal dezelfde is.