Opnieuw bezoekers in woonzorgcentrum Laarne: "We laten pauze van 15 minuten tussen alle gasten en ontsmetten grondig"

“We vragen dat er één vaste bezoeker per bewoner langs komt”, leggen Mieke en Veerle uit. “Zij dragen dan een mondmasker en nemen plaats achter plexiglas. We voorzien per dag 4 bezoekmomenten. Tussen ieder bezoekmoment voorzien we een pauze van 15 minuten zodat we alles goed kunnen ontsmetten. We plannen iedereen op voorhand in een weekplanning in. Het is een hele organisatie geweest om alles goed en veilig te laten verlopen.”