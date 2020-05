Orkaan jaagt honderdduizenden Indiërs en Bengalezen op de vlucht en bedreigt Rohingya-kampen

In de oostelijke Indiase deelstaten Odisha (vroeger Orissa) en West-Bengalen worden in totaal meer dan 700.000 mensen uit lager gelegen kustgebieden geëvacueerd. In Bangladesh zijn 450.000 mensen onderweg naar meer dan 4.000 opvangplaatsen.

De orkaan zou woensdag aan land gaan. Hij zal dan wat afgezwakt zijn, maar er zouden nog wel hevige rukwinden verwacht worden evenals metershoge vloedgolven aan de kust. Ook de hevige regenval zal vrijwel zeker tot overstromingen en aardverschuivingen leiden. In 2007 vielen er bij een gelijkaardige orkaan in hetzelfde gebied 3.000 doden. In 1999 vielen er 9.000 doden bij een andere orkaan.