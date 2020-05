Gewapende man in Bovekerke ontsnapt terwijl politie met hem onderhandelt

In Bovekerke bij Koekelare is de politie afgelopen nacht massaal uitgerukt voor een gewapende man die zich in zijn woning verschanst had. De ex-vriendin van de man had de politie gebeld: ze zei dat haar vroegere vriend haar met de dood bedreigde en ook de hand aan zichzelf wou slaan. Toen de agenten aanbelden bij het huis in de Noordstraat, deed de man niet open. Kort daarna viel er een geweerschot binnenin de woning. De politie besloot daarop om de straat af te sluiten en versterking te vragen. Tijdens de onderhandelingen met de man viel nog een schot. Toen de politie uiteindelijk besliste om de woning binnen te vallen, bleek het huis leeg. Waarschijnlijk had de man van 40 het huis al tijdens de onderhandelingen verlaten.