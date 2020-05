Priester wijdt gelovigen met waterpistooltje: "Nee, het Vaticaan heeft nog niet gereageerd"

Tim Pelc: "Het oorspronkelijke idee was om naar aanleiding van Pasen iets speciaals voor de kinderen te doen. Want het zou een andere Pasen worden zoals nooit tevoren en hoe konden we dat feest toch vieren met alle regels rond afstand houden? Met de traditionele kwast was dat nu toch onmogelijk. Zo kwamen we bij het idee om een waterpistooltje te gebruiken om hun paasmandjes te wijden. Ik heb dan vooraf wel nog een arts geconsulteerd of ik daarmee geen risico’s nam. Maar hij verzekerde me dat dat niet het geval was. Hij vond het best een goed idee."

"Die arts heeft dan voor de beschermende kledij gezorgd die ik moest dragen. Gelukkig was het een zonnige dag en werd het een aangenaam gebeuren, waardoor een oud gebruik kon blijven plaatsvinden. En de mensen vonden het duidelijk leuk. Ze stonden alvast vroeg aan te schuiven met hun auto’s."

"Blijkbaar heeft men ook in het Vaticaan over deze manier van wijden gehoord. Ook al maakte me dat enigszins onzeker, een reactie heb ik tot hiertoe nog niet gehad. Ach, uiteindelijk ben ik blij dat die foto’s wereldwijd zo’n positieve respons gekregen hebben."

