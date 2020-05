Proces begonnen rond dodelijk ongeval met torenkraan in Nieuwpoort: "Kraanbedrijf heeft fouten gemaakt"

Terug naar 27 december 2017. In de vooravond steekt een fikse storm op. Waar de windsnelheden rond 16.00 uur nog amper 36 kilometer per uur bedragen, lopen die snel op tot 80 kilometer per uur met een piek van 103 kilometer per uur. In de Meeuwenlaan in Nieuwpoort staat een grote torenkraan aan een werf waar een nieuw appartementsgebouw wordt neergepoot. Een maand eerder waren er al problemen met de kraan en werd er ingegrepen. Ook die avond zijn verschillende bewoners er getuige van dat de kraan gevaarlijk staat te wiegen in de wind.

Om 17.48 uur gebeurt het ondenkbare en valt de kraan om. De grote giek van de kraan roteert om zijn as en beschadigt vooral de bovenste verdieping van residentie Morgenzon. De tegengiek, waaraan zware betonnen tegengewichten hangen, roteert ook. Verschillende ballasten van meerdere tonnen zwaar ploffen neer op residentie Mosselbank. De schade is enorm. Op de 10e verdieping zitten een 73-jarige vrouw en haar man uit Marke televisie te kijken. Hun appartement wordt volledig doorboord. De vrouw sterft ter plaatse en de man moet door de brandweer bevrijd worden. Hij raakt zwaargewond.

7 appartementen van residentie Mosselbank zijn volledig verwoest, nog een 10-tal andere zwaar beschadigd. Het mag een geluk heten dat veel bewoners toen niet aanwezig waren of er vielen veel meer slachtoffers. Op de begane vloer raakten nog 2 mensen lichtgewond toen hun auto op de stabiliteitsvoet van de kraan botste.