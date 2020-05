Verdacht van fraude, omkoping én corruptie: proces van start tegen Israëlische premier Netanyahu

CASE 2000

AANKLACHT: Netanyahu zou met een uitgever de afspraak hebben gemaakt om de vleugels te knippen van een concurrerende krant, in ruil voor positieve berichtgeving. Verkiezingen staan voor de deur en Netanyahu kan wat goeie pers gebruiken. Pikant detail: de krant die Netanyahu wil kortwieken, is eigendom van zijn vriend Sheldon Adelson. Volgens de onderzoekers is premier Netanyahu ook hier schuldig aan poging tot fraude en omkoping.

VERDEDIGING: Volgens Netanyahu was het nooit zijn bedoeling dat de deal zou doorgaan. Het ging maar om een drukkingsmiddel. Aangezien de deal niet is doorgegaan, kan er geen sprake zijn van poging tot fraude. Volgens Netanyahu moeten politici en uitgevers en journalisten vrij met elkaar kunnen spreken. Over een omstreden opname van een gesprek met een zakenman in Case 2000 zegt hij dat het gesprek "maar om te lachen was".